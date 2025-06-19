На грани рецессии: Решетников оценил состояние экономики РФ

Российская экономика находится на грани рецессии. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФ.

«По цифрам у нас охлаждение. Но у нас все наши цифры – это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию», – сказал министр, чьи слова приводит «Интерфакс».

Министр финансов Антон Силуанов назвал ситуацию в экономике РФ похолоданием. Сейчас происходит похолодание, но «за похолоданием всегда приходит лето», отметил глава Минфина.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в свою очередь охарактеризовала ситуацию как «выход из перегрева». «Экономика спроса у нас росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция. Это, по-моему, достаточно просто», – добавила она.

По оценке Набиуллиной, ресурсы для роста экономики России, которые позволяли отечественной экономике расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Она призвала задуматься о новой модели экономического роста.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила – посмотрите, как у нас упала безработица… Это и производственные мощности, импортозамещение, а также накопленные ресурсы бюджета ФНБ, который на инвестиции тратился, это и запас капитала банковской системы. Многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста», – цитирует главу ЦБ ТАСС.

С Набиуллиной не согласился глава Минфина. По его мнению, говорить о смене текущей экономической модели преждевременно. «Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на четыре с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет. <….> Модель работает», – сказал Силуанов.

В свою очередь, Решетников высказал мнение, что модель экономического роста нужно менять «без революций». По его словам, надо сохранять преемственность, чтобы избежать длительного восстановления утраченных механизмов.

«Мне кажется, вопрос о модернизации, об изменении – это всегда вопрос про что-то выкинуть и что-то новое поставить. У нас, как правило, выходит так, что мы пытаемся поставить что-то новое – не работает, и мы очень долго восстанавливаем старое. Преемственность должна быть без революций», – пояснил Решетников (цитата по «Вести.ру»).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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