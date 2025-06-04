Российская экономика входит в стагнацию

По итогам апреля 2025 года рост ВВП России с исключением сезонного фактора составил лишь 1% после +1,1% в марте в годовом сравнении. Об этом свидетельствуют оценочные данные министерства экономического развития РФ.

В ведомстве также уточнили, что по итогам четырех месяцев текущего экономический рост составил +1,5% в годовом выражении. Индекс промышленного производства в апреле с исключением сезонного фактора увеличился на +0,9% после +0,8% в марте.

В апреле темпы роста промышленности выросли, прежде всего, за счёт улучшения динамики в добывающем секторе и росту производства в электроэнергетике.

«Рост промышленного производства за четыре прошедших месяца 2025 года в целом составил +1,2% г/г», говорится в обзоре министерства.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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