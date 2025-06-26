Каждая шестая компания в России готова сокращать зарплаты

Каждая шестая компания в России (16,5%) может сократить работникам зарплаты в период от одного месяца до одного года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Бухгалтерия». В 3,6% опрошенных компаниях планируют пойти на такой шаг в перспективе одного-трех месяцев.

В исследовании приняли участие 526 бухгалтеров российских компаний в сфере торговли, промышленности, строительства и грузоперевозок.

Опрос показал, что большинство компаний (56,7%) первыми начнут снижать зарплату линейным сотрудникам, а 36,5% организаций планируют урезать зарплаты топ-менеджерам, пишет «Газета.ru».

При этом в 41,4% случаев компании объяснили планируемые сокращения выплат сотрудникам падением выручки и оптимизацией расходов. В 27,6% случаев это связано с автоматизацией процессов. Вместе с тем в 17,7% случаев у работников уменьшаются объемы задач, что, соответственно, приводит к снижению зарплаты.

В то же время, как отмечается, что подавляющее большинство компаний (93,3%) не сокращали зарплаты в предшествующие два-три года работы.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, назвал в числе приоритетных задач переход к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы – предприниматели вынуждены в этой связи поднимать зарплаты и переманивать работников к себе. «Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда», – пояснил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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