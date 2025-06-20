Путин определил важнейшую задачу в экономике в текущем году

Важнейшей задачей текущего года является обеспечение перехода экономики на траекторию сбалансированного роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», – пояснил глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что, согласно данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее десяти процентов. «По состоянию на 16 июня она (инфляция) составила 9,6 процента. Конечно, это ещё много, но таргетирование инфляции продолжается», – отметил президент.

По его словам, изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. «Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – подчеркнул он.

Говоря о безработице, Путин обратил внимание, что, начиная с октября 2024 года в целом по стране этот показатель стабилизировался на исторически минимальном уровне и составляет примерно 2,3 процента.

При этом глава государства в числе приоритетных задач назвал переход к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы – предприниматели вынуждены в этой связи поднимать заработные платы и переманивать работников к себе. «Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда», – пояснил он.

Комментируя текущее состояние дел в экономике, президент сообщил, за первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил 1,5 процента в годовом выражении.

«Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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