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Четверг, 17 июля 2025, 10:30 мск

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Инвесторы не поверили угрозам Трампа о пошлинах для России

Архив, фото: NBCnews

Международные инвесторы не верят угрозам президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Россией. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По-настоящему серьезные ограничения могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в первую очередь в США, рассуждают аналитики. Угрозы санкций со стороны Трампа нельзя считать убедительными, учитывая нежелание Вашингтона вступать в полномасштабную торговую войну с Китаем и продолжающиеся переговоры с Индией.

Ранее американский лидер заявил, что введет пошлины в размере 100% в отношении России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение об Украине.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о возможных последствиях от американских санкций, если они продолжат сотрудничать с РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров оценил угрозы Трампа, заявив, что Россия может справиться с возможными новыми санкциями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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