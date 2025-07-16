Генсек НАТО предупредил Индию, Китай и Бразилию об угрозе вторичных санкций США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о возможных последствиях от американских санкций, если они продолжат сотрудничать с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% в отношении России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение об Украине.

«Я призываю эти три страны [Индию, Китай и Бразилию]... вам, возможно, стоит задуматься об этом, потому что это может ударить по вам очень сильно», – сказал генсек альянса.

Рютте предложил им позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать его к мирным переговорам.

Накануне Трамп однозначно высказался относительно поддержки Киева в конфликте на Украине. Американский лидер подчеркнул, что в этой войне не поддерживает ни одну из сторон, желая лишь прекращения кровопролития.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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