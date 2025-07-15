Трамп снова заявил о недовольстве Путиным, но публично не поддержал Киев

Президент США Дональд Трамп однозначно высказался относительно поддержки Киева в конфликте на Украине. Американский лидер подчеркнул, что в этой войне не поддерживает ни одну из сторон, желая лишь прекращения кровопролития.

«Я не занимаю чью-либо сторону. <…> Я на стороне человечества», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, выступает ли он теперь на стороне Украины после его решений о продолжении поставок американских вооружений Киеву и готовности принять новые санкции против России.

Трамп заверил, что хочет прекращения гибели людей. «Вот на какой я стороне», – пояснил президент США (цитата по ТАСС).

Вместе с тем американский лидер не ответил однозначно на вопрос, рассчитывает ли он на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным для углубленного обсуждения украинского кризиса.

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось», – сказал Трамп.

«Это война Байдена», – отметил американский лидер, имея в виду конфликт на Украине.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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