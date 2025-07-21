Глава Минтруда рассказал, как вырастет МРОТ в 2026 году

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году на уровне 27 093 рубля. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть – выше инфляции», – сообщил Котяков.

В Минтруде отметили, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подтвердил планы повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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