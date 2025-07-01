Мишустин подтвердил планы повысить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

«По указанию президента правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда – темпами, которые опережают инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей. В следующем году нужен не меньший рост. Это очень важно для порядка 4 миллионов человек, чьи заработные платы привязаны к такому показателю», – отметил Мишустин.

К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей. Это поручение, как вы помните, дал нам глава государства», – подчеркнул премьер-министр.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что МРОТ в России в следующем году превысит 27 тысяч рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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