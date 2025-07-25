Хуснуллин допустил снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля, скорее всего, снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта – до 18%.

«Хотелось бы 4 (процентных пункта снижения – прим. ред.) минимум. Но думаю, что будет 2», – цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Хуснуллин при этом отказался делать прогноз по ключевой ставке на конец 2025 года, но назвал оптимальный, по его мнению, вариант. «Хотелось бы, чтобы у нас ставка до конца года была не более 10-12%», – сказал он, отвечая на вопрос, какая ключевая ставка была бы предпочтительна для строительной отрасли.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15% до конца этого года.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. По итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. «Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке», – отметила она. Позднее Набиуллина заявила, что ключевая ставка в России будет снижаться по мере замедления инфляции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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