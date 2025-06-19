Набиуллина обозначила условие для снижения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка в России будет снижаться по мере замедления инфляции. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий», – сказала она (цитата по «Прайм»). Глава Банка России считает, что умеренные ставки в экономике невозможны без замедления темпов роста цен.

Председатель ЦБ добавила, что ставки по вкладам будут оставаться привлекательными, поскольку будут выше уровня инфляции.

Также Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит добиваться снижения инфляции в России до цели в 4%.

По информации Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в России, по данным на 16 июня,замедлилась до 9,59%, тогда как неделей ранее показатель был на уровне 9,71%.

Напомним, 6 июня Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. По итогам заседания совета директоров Центробанка Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. «Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке», – отметила она.

По оценке Минэкономразвития, реальная ключевая ставка в России в настоящее время существенно выше по сравнению с началом года. По мнению ведомства, чтобы снизить риски переохлаждения экономики, нужно своевременно смягчить «денежно-кредитные условия, которые фактически являются жесткими». Сегодня глава МЭР Максим Решетников заявил, что российская экономика находится на грани рецессии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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