Минэкономразвития РФ считает реальную ключевую ставку завышенной

Реальная ключевая ставка в России в настоящее время существенно выше по сравнению с началом года. Об этом говорится в комментарии министерства экономического развития РФ по поводу решения Банка России снизить ключевую ставку с 21% до 20%.
Такую оценку в ведомстве дали «с учетом продолжающегося замедления инфляции, как в недельном, так и в месячном выражении», передает РБК.
Как считает министерство, чтобы снизить риски переохлаждения экономики, нужно своевременно смягчить «денежно-кредитные условия, которые фактически являются жесткими».
Москва, Елена Володина
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