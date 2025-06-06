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Пятница, 6 июня 2025, 18:59 мск

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Минэкономразвития РФ считает реальную ключевую ставку завышенной

Реальная ключевая ставка в России в настоящее время существенно выше по сравнению с началом года. Об этом говорится в комментарии министерства экономического развития РФ по поводу решения Банка России снизить ключевую ставку с 21% до 20%.

Такую оценку в ведомстве дали «с учетом продолжающегося замедления инфляции, как в недельном, так и в месячном выражении», передает РБК.

Как считает министерство, чтобы снизить риски переохлаждения экономики, нужно своевременно смягчить «денежно-кредитные условия, которые фактически являются жесткими».

Москва, Елена Володина

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Метки / ЦБ РФ

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