российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 июня 2025, 20:30 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Инфляция в России немного замедлилась

Инфляция в России замедлилась до 9,59% в годовом выражении, по данным на 16 июня, тогда как неделей ранее показатель был на уровне с 9,71%. Об этом свидетельствуют данные из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленного на основе расчетов Росстата.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте продовольственных товаров – 12,16%. При этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 17,28% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,63%, но при этом бензин прибавил в цене 11,63%. Туристические и регулируемые бытовые услуги увеличились в стоимости на 11,84%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Рост цен

В Москве подорожал бензин / Повышение тарифов ЖКХ приведет к всплеску инфляции – Набиуллина / Инфляция в России замедлилась до 9,66% / Российская экономика вошла в период охлаждения – Решетников / Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за появления обязательных ГОСТов / Центробанк РФ заметил замедление темпов инфляции / «Мы можем рассчитывать?» Путин задал вопрос главе Минсельхоза о стабилизации цен на продукты / Инфляция в России снизилась до 9,9%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен, Рост цен на бензин,