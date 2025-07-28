Минус 12 минут: россиян ждет дальнейшее сокращение рабочего дня и снижение зарплат

Средняя длительность рабочего дня в России во второй половине 2025 года может снизиться до 7 часов 20-25 минут, то есть еще на 7-12 минут. Об этом заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.ру».

Он связал сокращение рабочего дня с общей динамикой экономического развития – снижением деловой активности, объемов производства и сокращением потребительского спроса. По словам Пищальникова, в результате компании сталкиваются с целым комплексом проблем: устойчивым уменьшением объемов продаж, недостаточной загрузкой производственных мощностей, падением потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года», – отметил эксперт. Пищальников добавил, что сокращение средней продолжительности рабочего дня ведет к увеличению количества случаев частичной занятости и перехода на гибкий график. Доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%, предупредил он.

В «Опоре России» ожидают, что в 2026 году при сохранении текущих тенденций прогнозируется дальнейшее замедление экономики. «Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса», – отметил эксперт.

Пищальников счел сокращение рабочего дня и падение реальных доходов населения симптомами глубокого структурного кризиса, а не временными трудностями.

«Для выхода на траекторию устойчивого развития необходима смена экономической модели – переход от экстенсивного роста к интенсивному развитию, основанному на повышении производительности, дальнейшей технологической модернизации и инвестициях в человеческий капитал. Без таких преобразований Россию может ждать длительный период экономической стагнации с минимальными темпами роста и снижением уровня жизни населения», – резюмировал он.

В июне этого года Росстат сообщил, что с января по март 2025 года средняя длительность рабочего дня в России составила 7 часов 32 минуты. Впервые за три года этот показатель сократился на четыре минуты, или на 0,1%, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. По оценке ведомства, наибольшая продолжительность рабочего дня фиксировалась в здравоохранении, рыболовстве, пассажирском транспорте, добыче металлических руд, а наименьшая – в производстве мебели, добыче угля, воздушном и водном транспорте. В то же время выросла доля работников с частичной занятостью: 3,5% сотрудников организаций, в число которых не входит только малый бизнес, работали неполный день. В 2024 году их количество составило 3,2%.

Ранее Центробанк сообщил, что в России с начала года почти вдвое увеличилось количество компаний, которые планируют сокращение персонала. В январе доля таких предприятий составляла 6,9%, а в июне – уже 11,5%. Такие тенденции характерны для предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении, фармацевтике. Регулятор объясняет это снижением спроса на продукцию. Кроме того, с 84% до 71% сократилась доля предприятий, ожидающих увеличения зарплат в этом году, а медианная оценка роста заработных плат упала с 8,4% до 5,3%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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