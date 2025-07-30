В России заметно подешевел «борщевой набор»

Сезонное расширение предложения на рынке отразилось на стоимости овощей в России. Оптовая цена на овощи для «борщевого набора» за месяц значительно снизилась. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

По ее данным, по состоянию на 21 июля этого года морковь подешевела на 24,8% за неделю и на 50,9% за месяц, свекла – на 20,8% и 40,4% соответственно, передает ТАСС. Стоимость картофеля за те же периоды снизилась на 19,6% и 47,6%, лук подешевел на 13,5% и 27,8%, капуста – на 12,6% и 35,2%.

Ситуацию на рынке прокомментировал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, снижению цен на овощи способствует расширение предложения на рынке. «В ближайшее время мы ожидаем сохранение понижательной динамики», – добавил Леонов.

Ранее эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман сообщала, что «борщевой набор» должен подешеветь к августу, а осенью его стоимость достигнет минимальных значений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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