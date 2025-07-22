Когда ждать снижения цен на «борщевой набор» – прогноз эксперта

«Борщевой набор» в России, включающий белокочанную капусту, свеклу, морковь, лук и картофель, должен подешеветь к августу, а осенью его стоимость достигнет минимальных значений. С таким прогнозом выступила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

«Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Траутман отметила, что максимальная цена на «борщевой набор» отмечается с мая по июль, что связано с ростом импортных поставок овощей на фоне исчерпания имеющихся запасов. Сильнее всего овощи дешевеют в сентябре-ноябре, когда собирается собственный урожай.

По словам эксперта, в среднем по России «борщевой набор» в июне подорожал на 97 рублей год к году, его цена составила 385 рублей. Максимальная стоимость овощей зафиксирована на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе, а больше всего стоимость набора выросла в Томской области – на 151 рубль. В Москве данный показатель составил 134 рубля.

Траутман пояснила, что высокую цену всего «борщевого набора» определяет цена на картофель, которая почти в 1,5 раза превысила максимум 2022 года.

В свою очередь, минимальная стоимость «борщевого набора» в июне отмечалась в Северной Осетии – Алании, Мордовии, Адыгее, а также в Пензенской и Нижегородской областях, рассказала эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube