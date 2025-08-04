Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд

Ценана бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник установила новый исторический рекорд. Стоимость топлива выросла на 1,08% – до 77,001 тыс. рублей за тонну, следует из данных торговой площадки. Таким образом, цены обновили максимум сентября 2023 года – 76,876 тыс. рублей.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1,16%, до 66,64 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо – на 0,5%, до 58,13 тыс. рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел на 4,13%, до 67,197 тыс. рублей за тонну.

Оптовые цены на автомобильное топливо продолжают расти, несмотря на введение правительством России экспортных ограничений на бензин до конца августа для его производителей. До этого запрет распространялся только на непроизводителей топлива. Новая мера введена с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Отметим, с началом уборочной кампании спрос на топливо внутри страны возрастает. В августе также бензин пользуется большим спросом у автомобилистов, которые путешествуют внутри страны на личном транспорте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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