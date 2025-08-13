Эксперт: цены на российскую рыбу за год взлетели на 30%

Российская рыба подорожала в рознице на 30% за год, в оптовом сегменте цены выросли на 40%. Такую оценку дал гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», кандидат экономических наук Алексей Плугов.

Эксперт объяснил значительный рост цен на рыбу недостаточным выловом и выгодной продажей за рубеж.

«Рыба в цене выросла. Если смотреть, там порядка 30% розница и в опте порядка 40% за год. Рост очень сильный. Причем очень интересно, что импортная креветка меньше чем на пять процентов подорожала в рознице, а российская рыба на 30% выросла в цене», – рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва»

«Это и с выловом связано, что меньше чуть-чуть выловили, – пояснил он. – Опять же в зарубежные порты отгрузили столько же, как и в прошлом году, а российскому потребителю чуть меньше. Да и выгоднее продавать ее за рубеж».

Ранее сообщалось, что на фоне растущих темпов лососевой путины горбуша и кета в оптовой закупке на Дальнем Востоке за июль подешевели на 4,3%, до 335 руб. и 450 руб. за килограмм, соответственно. В центральной части России стоимость горбуши составляет 400 руб., кеты – 480 руб. за килограмм. В то же время нерка на Дальнем Востоке за месяц подорожала на 1,2%, до 870 руб. за килограмм в опте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube