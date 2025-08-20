Цены на бензин на бирже бьют рекорды третий день подряд

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьют рекорды третий день подряд, следует из данных торговой площадки.

По итогам торгов в среду бензин Аи-95 подорожал на 1,13%, до 82 253 рублей за тонну, достигнув нового ценового максимума. Цена бензина Аи-92 выросла на 0,76%, до 72 514 рублей за тонну.

Летнее дизтопливо тоже рекордно подорожало – на 1,25%, до 61 010 рублей за тонну. В тоже время цены на авиакеросин взлетели на 2,29%, до 71 461 рубля за тонну.

Напомним, накануне вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго проверить цены на топливо в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Специалисты изучат причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в этих регионах. Доклад с конкретными по результатам проверки ведомства должны предоставить на очередном совещании в правительстве.

Кроме того, Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей – до конца октября, чтобы сбалансировать рынок в период повышенного спроса, включая уборочную кампанию в сельском хозяйстве, передает ТАСС.

Кабмин также рекомендовал нефтяным компаниям строго соблюдать рекомендации по поставкам топлива для обеспечения потребности внутреннего рынка. Кроме того, прорабатываются меры по увеличению нормативов продаж бензина на бирже до 17% от производства и новые механизмы ценообразования на бирже.

Надо отметить, что в ряде регионов – Крыму и Приморском крае – автомобилисты столкнулись с проблемой нехватки бензина на заправках, в первую очередь Аи-95. На тех АЗС в Приморье, где еще есть топливо, наблюдаются большие очереди. При этом литр 95-го в Крыму стоит 70 рублей, а в Приморье цены на эту марку топлива выросли в среднем до 75-76 рублей и выше. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил проблемы с бензином на заправках «снижением объемов производства» и «логистикой». Власти региона вместе с федеральным правительством принимают «все возможные на сегодняшний день меры по закупке необходимых объемов топлива и стабилизации цен», – заверил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

