В новых регионах проверят цены на топливо

В новых регионах России проверят цены на топливо. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго.

«ФАС России (М. А. Шаскольскому) – созыв, Минэнерго России (С. Е. Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: провести анализ причин существенных отклонений в ценах на нефтепродукты в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях», – говорится в документе.

Доклад с конкретными предложениями по каждому из регионов по результатам проверки ведомства должны предоставить на очередном совещании в правительстве.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в понедельник установили новый исторический рекорд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

