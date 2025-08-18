Цены на бензин на бирже достигли нового рекорда

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов в понедельник установили новый исторический рекорд.

Так, стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 1,28%, до 71 309 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,86%, до 80 301 рубля за тонну. Стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 0,93%, до 59 274 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин перешли в рост в минувшую пятницу после их двухдневного падения на фоне обеспокоенности участников рынка объемами предложения на внутреннем рынке, вызванной проводимыми ремонтами на НПЗ, отмечает «Интерфакс».

Тем не менее правительство России по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака в прошлый четверг констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтекомпаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и полевых работ Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов, отметили в кабмине.

Напомним, в конце июля правительство России ввело экспортные ограничения на бензин до конца августа для его производителей. До этого запрет распространялся только на непроизводителей топлива. Новая мера, как рассчитывают в кабмине, призвана стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

