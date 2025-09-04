Экономика России вошла в «техническую стагнацию»: какая ключевая ставка оживит ее

Российская экономика продолжает охлаждаться, второй квартал 2025 года можно рассматривать как «техническую стагнацию». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге на полях Восточного экономического форума. По его словам, для оживления экономики необходимо существенное снижение ключевой ставки – до 12% и ниже. В то же время, по прогнозу Грефа, к концу года ставка Центробанка опустится лишь до уровня 14%.

«Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам (роста экономики – прим. ред.), – цитирует главу Сбера «Интерфакс».

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри, на конец года ставка будет примерно 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», – отметил Греф.

При этом он указал, что важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения экономики РФ. Греф выразил надежду, что ЦБ не допустит перехода экономики в рецессию и вторая половина года будет более оптимистичной.

Греф добавил, что к концу года можно ожидать ослабления рубля. «Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса... По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», – сказал он (цитата по «Прайм»).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что ключевая ставка в сентябре может снизиться до 17% годовых, а к концу года опустится минимум до 15%.

