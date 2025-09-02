В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки в сентябре

Ключевая ставка Центробанка РФ уже в сентябре может снизиться до 17% годовых, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Аксаков объяснил такой прогноз наличием разнонаправленного движения цен. «Есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому ЦБ будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс», – пояснил депутат.

Парламентарий при этом считает, что инфляция снижается быстрыми темпами, что должно привести к снижению ключевой ставки.

Ранее Аксаков спрогнозировал, что к концу текущего года ключевая ставка Банка России опустится минимум до 15%.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка составляет 18% годовых. 12 сентября, как ожидается, регулятор примет решение об ее изменении или сохранении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube