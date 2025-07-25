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Пятница, 25 июля 2025, 18:22 мск

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Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в 2025 году

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, фото: официальный сайт Госдумы РФ

Центральный банк РФ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается шагов наших решений по денежно-кредитной политике, но если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базовых пунктов, равно как и паузы», – уточнила она.

По словам главы ЦБ, все будет зависеть от поступающих данных. «Но равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствии новых инфляционных шоков. Пока мы предполагаем возможность разных шагов», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятору нужно время, чтобы убедиться, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это «выздоровление» экономики, а не снятие симптомов.

Как считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, к концу текущего года ключевая ставка Центробанка опустится минимум до 15%. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что считает возможным снижение ставки ЦБ до 13-15% к концу 2025 года.

Напомним, сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – до 18% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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