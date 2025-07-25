ЦБ России снизил ключевую ставку во второй раз подряд

Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение снизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, с 20% до 18%. Об этом говорится в заявлении регулятора.

ЦБ обосновывает свой шаг тем, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось. «Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», – отмечает регулятор.

Центробанк при этом будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, сказано в заявлении. «В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», – отмечает ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке, указывает регулятор, будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2025 году снизится до 6-7%, в 2026 году вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем. По состоянию на 21 июля, годовая инфляция, по оценке ЦБ, замедлилась до 9,2%.

Отметим, что регулятор снизил ключевую ставку во второй раз подряд. В июне ставка была понижена с 21% до 20%. До этого на протяжении более полугода показатель находится на рекордном уровне – 21%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 12 сентября 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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