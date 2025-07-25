В Госдуме прочат снижение ключевой ставки минимум до 15% к концу года

К концу года ключевая ставка Центробанка опустится минимум до 15%. С таким прогнозом выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На следующих трех заседаниях регулятор может продолжить снижать ставку в среднем на 1 процентный пункт, доведя ее к концу года как минимум до 15%», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18%.

Аксаков отметил, что такой шаг обусловлен формированием дезинфляционного тренда и явным охлаждением экономической активности.

«Комфортным для бизнеса уровнем ключевой ставки можно считать 15% и ниже, к этой отметке мы можем прийти к концу года, двигаясь примерно на 1 п. п. вниз на следующих заседаниях – при условии сохранения нынешних умеренно позитивных макроэкономических тенденций и отсутствия серьезных внешних шоков», – заключил депутат.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что считает возможным снижение ставки ЦБ до 13-15% к концу 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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