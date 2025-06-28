Глава РСПП считает возможным снижение ключевой ставки до 13-15% к концу года

Ключевая ставка Центробанка России может быть снижена к сентябрю до 18%, а к концу 2025 года до 13-15%. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, цифры по инфляции «этому способствуют», а в экономике «наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения», передает ТАСС.

«Я думаю, что надо снижать до 18% уже – как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть <…> 13-15%», – подчеркнул глава РСПП. Шохин отметил, что такие параметры будут приемлемыми как для бизнеса, так и для федерального бюджета.

«Безусловно, 13-15% – это та ставка, которая на пределе, но все-таки позволяет использовать и заемные средства, и снизить расходы на обслуживание ранее привлеченных кредитов. Ну и, безусловно, дело не только в промышленности. Мы еще думаем о бюджете, чтобы бюджету не переплачивать, обслуживая госдолг, и тратить большие деньги на уменьшенный, но все-таки сохраняющийся бюджетный импульс в части субсидирования процентной ставки по ключевым проектам поддержки экономики», – пояснил он.

Шохин при этом заявил, что ключевая ставка должна снижаться при сохранении инфляции в приемлемых границах. Сейчас, по его словам, действует «формула, что ставка в два раза выше инфляции». «Если это так, то к концу года прогноз у Минэкономразвития 7-7,5% по инфляции. У ЦБ тоже примерно такой прогноз. Ну, стало быть, ставка больше 15 не должна быть. Если вот эту простенькую модель арифметическую за основу взять», – пояснил руководитель РСПП.

Напомним, по данным на 23 июня, инфляция в России замедлилась до 9,48% в годовом выражении, тогда как неделей ранее показатель был на уровне с 9,59%.

Ранее Шохин высказывался за снижение ключевой ставки, что избежать массовых банкротств предприятий, снять возрастающие риски неплатежей и вернуть экономику к траектории роста.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков накануне спрогнозировал, что ЦБ на очередном заседании совета директоров 25 июля может вновь снизить ключевую ставку.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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