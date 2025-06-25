Инфляция в России замедляется

Инфляция в России замедлилась до 9,48% в годовом выражении, по данным на 23 июня, тогда как неделей ранее показатель был на уровне с 9,59%. Об этом свидетельствуют данные из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», подготовленного на основе расчетов Росстата.

Самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте продовольственных товаров – 12,08%. При этом наибольший прирост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция – 16,43% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 4,54%, но при этом бензин прибавил в цене 11,58%. Туристические и регулируемые бытовые услуги увеличились в стоимости на 11,75%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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