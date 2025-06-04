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Среда, 4 июня 2025, 17:40 мск

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Глава РСПП высказался за снижение ставки ЦБ: есть весомые экономические аргументы

Центробанку РФ нужно снижать ключевую ставку, чтобы не допустить массовых банкротств предприятий, снять возрастающие риски неплатежей и вернуть экономику к траектории роста. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

«Даже символическое снижение на 100 базисных пунктов, т. е. до 20% важно, поскольку это будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики», – сказал он.

В то же время, по его оценке, снижение «ключа» до 19% не только обозначит траекторию снижения, но и создаст уже сейчас условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам.

«А также позволит перезапустить инвестиционный цикл, при заморозке которого страна может столкнуться с тем, что проблема недостаточного предложения, подогревающая инфляцию, так и не будет решена, не говоря об обеспечении технологического суверенитета», – пояснил Шохин.

По его словам, стоит учитывать и экономию средств бюджета при более низкой ставке, которые требуются для оказания мер поддержки. «Так что уровень заинтересованности в снижении ставки высокий, и не только у бизнеса, тем более что экономические аргументы для этого есть и довольно весомые», – подчеркнул глава РСПП.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ установлена на уровне 21% годовых.

Москва, Елена Володина

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