В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки в июле

Банк России на следующем заседании совета директоров 25 июля может снизить ключевую ставку. С таким прогнозом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Скорее всего, 25 июля на заседании совета директоров Центральный банк еще раз снизит ключевую ставку», – заявил он в кулуарах Чебоксарского экономического форума (цитата по ТАСС).

Аксаков обратил внимание на то, что банки уже начали снижать проценты по кредитам и вкладам на фоне замедления инфляции, от которой, по его словам, зависит размер ключевой ставки.

«Банки начали снижать проценты по вкладам, <…> потому что исходят из спроса на кредиты… Если спрос на кредиты по этой ставке снижается, то соответственно они начинают снижать и проценты, чтобы брали кредиты. <…> Если они снижают процент по кредитам, значит, они снижают и процент по депозитам, чтобы окупить выплаты… Жизнь показывает, что проценты будут падать», – пояснил парламентарий.

Напомним, 6 июня совет директоров Банка России впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21 до 20% годовых. По итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. «Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке», – отметила она.

Позднее Набиуллина заявила, что ключевая ставка в России будет снижаться по мере замедления инфляции.

Чебоксары, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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