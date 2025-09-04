Zara и Uniqlo хотят зарегистрировать товарные знаки в России

Принадлежащий испанской компании Inditex бренд одежды Zara намерен зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана в ведомство 29 августа и опубликована 3 сентября. Заявка предполагает регистрацию логотипа магазина Zara на голубом фоне. В качестве заявителя указана Индустрия де Дисено – полное испанское название компании Inditex.

Кроме того, в Роспатент поступили как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака «Uniqlo», в том числе логотипов. Их подала японская компания Fast Retailing Co. в августе. На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды – в красных и зеленых тонах, а также товарный знак «Юникло».

Напомним, Inditex ушла с российского рынка в марте 2022 года. В состав компании входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. В марте 2023 года гендиректор Inditex Оскар Гарсия заявлял, что компания хотела бы вернуться на российский рынок при изменении ситуации.

В свою очередь, основатель бренда Uniqlo Тадаси Янаи, согласно сообщениям СМИ, заявлял, что компания не сможет вернуться в Россию из-за данного им ранее обещания навсегда покинуть рынок РФ.

Ранее россияне рассказали, возвращения каких иностранных брендов они ждут больше всего. Так, в списке востребованных ретейлеров одежды есть H&M (23,7%) и Zara (21,9%).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube