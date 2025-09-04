ЦБ имеет большое пространство для снижения ключевой ставки – Решетников

У Банка России на фоне замедления темпов роста цен и сильного охлаждения экономики есть большое пространство для снижения ключевой ставки. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Восточного экономического форума.

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас российская экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, ситуация с динамикой цен достаточно благоприятна, «у нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция», но «за это приходится платить непростой ситуацией в экономике».

Многие машиностроительные заводы сейчас недозагружены – «где-то на четырехдневку переходят, где-то там не полную неделю», – указал министр. Бизнес пытается оптимизировать производства, снизить издержки, в том числе и затраты труда, что является тревожным знаком, подчеркнул Решетников.

По словам министра, в июле рост ВВП РФ был всего лишь 0,4% в годовом выражении после повышения на 1% в июне, передает «Интерфакс».

«Охлаждение экономики сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Дальше это уже их прерогатива», – сказал министр.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика вошла в «техническую стагнацию». По его словам, для ее оживления необходимо существенное снижение ключевой ставки – до 12% и ниже. В то же время, по прогнозу Грефа, к концу года ставка Центробанка опустится лишь до уровня 14%.

Напомним, что ближайшее заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 12 сентября.

