Пекин готов пойти и до конца в торговой войне с США

Китай готов «бороться до конца» в торговой войне с США из-за угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 100%-ные пошлины на китайские товары в ответ на новое решение Пекина об экспорте редкоземельных металлов.

«По вопросу тарифных и торговых войн позиция Китая остаётся неизменной», – заявил неназванный представитель Министерства торговли Китая.

«Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», – отметили представители китайского Минторга.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил с угрозами повысить пошлины для Китая в ответ на решение Пекина ввести экспортный контроль на ряд товаров, связанных, в том числе, с редкоземельными металлами.

«Они становятся очень враждебными... хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае», – пояснил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп назвал шаги китайского руководства «неожиданными» и подчеркнул, что в новых условиях не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

