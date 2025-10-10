Трамп пригрозил Китаю значительными пошлинами за неожиданный сюрприз

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами повысить пошлины для Китая в ответ на решение Пекина ввести экспортный контроль на ряд товаров, связанных, в том числе, с редкоземельными металлами.

«Они становятся очень враждебными... хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае», – пояснил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп назвал шаги китайского руководства «неожиданными» и подчеркнул, что в новых условиях не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

