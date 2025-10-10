российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 19:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп пригрозил Китаю значительными пошлинами за неожиданный сюрприз

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами повысить пошлины для Китая в ответ на решение Пекина ввести экспортный контроль на ряд товаров, связанных, в том числе, с редкоземельными металлами.

«Они становятся очень враждебными... хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае», – пояснил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп назвал шаги китайского руководства «неожиданными» и подчеркнул, что в новых условиях не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите АТЭС.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Президент США сказал Путину «спасибо» / Кремль: Путин согласился на уступки в разговоре с Трампом на Аляске / Вашингтон отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира / Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию / В Кремле сообщили о продолжении контактов с Вашингтоном / Трамп в ответ на вопрос об Украине начал размышлять о пошлинах / В США на фоне шатдауна задержали более 4000 авиарейсов / Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Китай, США,