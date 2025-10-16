МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе Моди от нефти из России

Индия выступила с разъяснением к заявлению Трампа о том, что премьер Нарендра Моди пообещал ему отказаться от закупок российской нефти.

«Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей», – сообщил официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал. – Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели».

Как ранее писал «Новый День», Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему, что Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть. Якобы, на такой шаг страну вынудили высокие таможенные пошлины, введенные на индийские товары со стороны США.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, а он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России, – заявил Трамп в ответ на вопрос прессы. – Это большой шаг вперёд. Теперь мне нужно убедить Китай сделать то же самое».

Президент США пояснил, что «это невозможно сделать немедленно. Это процесс, который займёт некоторое время, но он будет завершён в ближайшее время».

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

