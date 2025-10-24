В Индии заявили, что не решают, с кем дружить, под давлением

Индия не собирается поддаваться давлению в вопросе выстраивания дружеских отношений с другими государствами. Такое заявление сделал министр торговли страны Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.

«Если мне скажут, что я не могу дружить с ЕС или Кенией, я это не приму. Решение о покупке продуктов у любой страны – за нами», – сказал он в ответ на вопрос о давлении давление со стороны США касательно отношений Индии и России (цитата по RT).

Также индийский министр заявил, что Нью-Дели не заключает соглашения «под дулом пистолета». «Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», – приводит слова Гояла ТАСС.

Рейтер накануне сообщил, что государственные НПЗ Индии проводят масштабную проверку контрактов по закупке сырья у России с связи с введением новых санкций США.По словам собеседников агентства, компании будут опираться на рекомендации кабмина Индии.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила с утверждением, что власти Индии решили сократить объемы закупок нефти в России в ответ на просьбу Дональда Трампа.

Берлин, Наталья Петрова

