Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за санкций США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проводят масштабную проверку контрактов по закупке сырья у России. Это связано с введением новых санкций США.

Как сообщили агентству Reuters источники в отрасли, пересмотру подлежат сделки с Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. По словам собеседников агентства, компании будут опираться на рекомендации правительства Индии.

В то же время импортеры и трейдеры утверждают, что закупки, как правило, проводятся через посредников, так что, возможно, санкции не приведут к моментальной остановке поставок российской нефти в Индию.

При этом некоторые руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов уверены, что решение Минфина США делает продолжение импорта нефти из РФ невозможным.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент объявил о санкциях против российских нефтяных групп «Роснефть» и «Лукойл», что является следствием, цитируем, «отсутствия серьезной воли России участвовать в мирном процессе для прекращения конфликта на Украине».

Нью-Дели, Зоя Осколкова

