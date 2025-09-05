Индия продолжит закупки нефти у России: «Мы сами решаем, что и у кого покупать»

Индия сама решает, у кого покупать нефть: Нью-Дели продолжит закупки российского сырья. Об этом заявил министр финансов страны Нирмала Ситхараман в пятницу.

«Мы сами решаем, что покупать для удовлетворения нашего спроса, и у кого покупать нефть», – подчеркнул глава минфина, чьи слова цитирует издание The Economic Times. По словам министра, «Индия продолжит покупать российскую нефть».

Напомним, 27 августа вступили в силу 50-процентные американские пошлины на импорт индийских товаров. Это решение связано, в том числе, с закупкой Нью-Дели российской нефти. Президент США Дональд Трамп подверг критике Индию за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными и несправедливыми.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия хотят увеличить годовой товарооборот примерно на 50% в течение следующих пяти лет, до 100 миллиардов долларов, на фоне эскалации напряженности в отношениях обеих стран с США. Москва является четвертым по величине торговым партнером Нью-Дели, а Индия – вторым по величине торговым партнером России.

Нью-Дели, Наталья Петрова

