Индия не демонстрирует отказ от российской нефти

Индия, по-видимому, опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что она согласилась прекратить импорт российской нефти, дав понять, что проблема, осложнившая отношения, вряд ли будет решена в ближайшее время, сообщает сегодня в редакционной статье CNN.

В среду Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «заверил меня сегодня, что они (Индия) не будут покупать нефть у России», которая находится под санкциями США, назвав это «большим шагом».

Однако в четверг официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил журналистам, что ему «не известно о каком-либо разговоре» между Трампом и Моди или о каких-либо заверениях индийского лидера в том, что он прекратит закупки российской нефти.

Ранее в тот же день министерство иностранных дел Индии заявило, что страна является «крупным импортером нефти и газа», не упомянув при этом Россию и не упомянув заявленные заверения Моди.

«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой», – говорится в заявлении.

Индия давно поддерживает тесные связи с Кремлём и в этом году должна принять у себя президента России Владимира Путина, напоминает CNN. После начала конфликта на Украине в 2022 году Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.

В течение нескольких месяцев Нью-Дели сопротивлялся призывам Трампа прекратить закупки российской нефти, заявляя, что не будет уступать энергетическим потребностям своей бурно развивающейся экономики и растущего населения, которое в настоящее время превышает 1,4 миллиарда человек.

В августе Трамп объявил о введении дополнительной пошлины в размере 25% для Индии в качестве штрафа за импорт российской нефти и газа, дополнив ранее объявленную ставку пошлины в размере 25%.

По словам Муюй Сюй, старшего аналитика по нефти в аналитической фирме Kpler, Индии практически невозможно внезапно прекратить закупки сырой нефти у России, своего крупнейшего поставщика.

По словам Сюй, Россия поставляла около 1,7-1,8 млн баррелей в день, приведя данные за первые девять месяцев этого года.

«Не думаю, что Индия сможет в одночасье прекратить закупки российской нефти. Объёмы просто слишком велики», – сказала она CNN. «Замещение этих объёмов со спотового рынка – непростая задача. Помимо объёмов, разница в качестве сырой нефти и производительности НПЗ делает замену далеко не равной 1 к 1».

По данным Kpler, государственные нефтеперерабатывающие заводы в последние месяцы сократили закупки российской нефти, в то время как некоторые частные игроки увеличили потребление российских баррелей.

По данным Kpler, государственная компания Indian Oil Corporation Limited приобрела 10,35 млн баррелей российской нефти в январе по сравнению с 4,62 млн баррелей в сентябре. Согласно данным, с начала октября Indian Oil Corporation Limited приобрела 7,03 млн баррелей.

Отказ Моди поддаться давлению США соответствует его политическому бренду, построенному на образе сильного лидера, возглавляющего Индию, сосредоточенную на собственных интересах на мировой арене.

В последние недели официальные лица Нью-Дели и Вашингтона сосредоточились на дипломатии, чтобы восстановить отношения, а торговые делегации сосредоточились на заключении сделки.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Индии Джайшанкар признал, что у Индии «есть проблемы с Соединенными Штатами», объяснив значительную часть разногласий нерешенными торговыми переговорами.

Он отметил, что две страны «еще не достигли посадочной площадки для наших торговых переговоров», но заявил, что Индия активно работает над поиском решения.

«Эти вопросы необходимо обсуждать, обсуждать и решать, и именно это мы пытаемся сделать», – сказал он.

Вашингтон, Елена Васильева

