Путин велел утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин распорядился до декабря утвердить дорожную карту по добыче и производству редкоземельных металлов. Поручение адресовано правительству России и опубликовано на сайте Кремля по итогам Восточного экономического форума

«С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий («дорожную карту») по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», – говорится в документе.

Напомним, в сентябре Владимир Путин поручил кабмину РФ до ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что система учета таких запасов налажена и по мере развития технологий «они могут быть извлечены и эффективно использованы». Президент отметил важность внедрения передовых технологий обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки.

По данным Минприроды РФ, общий объем запасов 29 видов редких металлов в России в настоящее время составляет 658 млн тонн. Балансовые запасы редкоземельных металлов, к которым относятся 15 видов минералов, составляют 28,5 млн тонн. К редкоземельным металлам относятся самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Редкоземы применяются в высокотехнологичных сферах, к примеру, в приборостроении, в атомных технологиях, радиоэлектронике, что делает развитие отрасли редкоземельных металлов приоритетным направлением технологического развития страны.

Москва, Наталья Петрова

