Агентство Fitch предупредило Euroclear о понижении рейтинга в связи в планами забрать активы России

Агентство Fitch предупредило Euroclear о возможном понижении рейтинга с текущего уровня AA в связи с планами ЕС использовать замороженные средства Центрального банка России для предоставления Украине репарационного кредита.

На своем веб-сайте агентство поясняет, что этот шаг отражает опасения по поводу «потенциально возросших рисков, связанных с ликвидностью и юридическими аспектами», если планы по использованию российских средств, депонированных в Euroclear для нужд Украины, будут реализованы.

Напомним, что СШа против того чтобы ЕС тратило на Украину резервы России. Категорически против воровства активов выступает и Россия. В случае, если замороженные резервы ЕС будут потрачены, Россия обещает адекватный ответ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube