Агентство Fitch предупредило Euroclear о возможном понижении рейтинга с текущего уровня AA в связи с планами ЕС использовать замороженные средства Центрального банка России для предоставления Украине репарационного кредита.
На своем веб-сайте агентство поясняет, что этот шаг отражает опасения по поводу «потенциально возросших рисков, связанных с ликвидностью и юридическими аспектами», если планы по использованию российских средств, депонированных в Euroclear для нужд Украины, будут реализованы.
Напомним, что СШа против того чтобы ЕС тратило на Украину резервы России. Категорически против воровства активов выступает и Россия. В случае, если замороженные резервы ЕС будут потрачены, Россия обещает адекватный ответ.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»