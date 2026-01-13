Поставки в Россию товаров по параллельному импорту обрушились

Поставки в Россию товаров по параллельному импорту за 11 месяцев 2025 года рухнули на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«В январе-ноябре 2025-го – 20,9 миллиарда долларов США, то есть по итогам 11 месяцев он сократился на 45%", – сказал министр в интервью РИА «Новости».

Алиханов объяснил резкое снижение поставок товаров по параллельному импорту развитием производственных мощностей в России и наличием альтернатив из дружественных стран, чьи товары постепенно замещают традиционные бренды.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в качестве временной антикризисной меры с мая 2022 года на фоне ухода с отечественного рынка иностранных брендов и компаний.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год.

В Минпромторге заявляли, что дальнейшее применение механизма параллельного импорта будет зависеть как от отечественного промышленного потенциала, так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции. В ведомстве также анонсировали сокращение параллельного импорта по трем категориям товаров – косметика, радиоэлектроника, легкая промышленность. По этим номенклатурам достигнуто существенное замещение за счет российских производителей или производителей из дружественных стран.

Москва, Наталья Петрова

