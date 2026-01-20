Назван самый подешевевший за год продукт в России

Наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года по сравнению с прошлым годом стала белокочанная капуста. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Цены на капусту в середине января снизились на 27,2% по сравнению с 2025 годом.

В список самых подешевевших продуктов также вошли яйца, картофель и репчатый лук, передает ТАСС. Десяток яиц за год подешевел на 21,1%, картофель – также на 21,1%, лук – на 16,9%.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев ранее заявил, что государственное регулирование цен на продукты может привести к сокращению производства продовольствия. По его словам, фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования, особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это может привести к обратному эффекту – вплоть до сокращения производства, что повлечет за собой «отсутствие товаров на полках магазинов», – предупредил вице-премьер.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube