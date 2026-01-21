Государство вновь попытается продать аэропорт Домодедово – теперь на «голландском» аукционе

Столичный аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу в формате «голландского» аукциона с понижением цены. Торги состоятся 29 января. Об этом сообщила пресс-служба Промстройбанка, назначенного продавцом аэропорта от имени государства.

Прием заявок от потенциальных покупателей аэровокзала начнется 22 января. Начальная цена сохранена на уровне 132,2 млрд рублей с понижением до 50% от стартовой цены. Шаг понижения составит 10% от начальной стоимости объекта.

Уточняется, что в случае подтверждения несколькими участниками начальной цены или цены одного из шагов понижения будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

Первый аукцион по продаже Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся. Заявку на участие в торгах подал единственный участник – предприниматель Евгений Богатый, но он не был допущен к аукциону, поскольку не предоставил все необходимые документы.

В тот же день гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил о готовности воздушной гавани претендовать на приобретение аэропорта Домодедово при проведении «голландского» аукциона.

По мнению источников газеты «Коммерсантъ» в авиаотрасли, первая попытка государства продать аэропорт Домодедово сорвалась из-за завышенной цены. Собеседники издания считают, что справедливая стоимость актива составляет порядка 25-45 млрд рублей.

Бизнесмен Олег Дерипаска счел справедливой стоимостью аэропорта Домодедово 40 млрд рублей.

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд??? Кто этот умник, стесняюсь спросить??? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар. Как говорится – наш Клондайк слегка подморозило за два последних года», – написал он в своем телеграм-канале.

