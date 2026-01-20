Аэропорт «Шереметьево» готов претендовать на «Домодедово» на «голландском» аукционе

При проведении так называемого «голландского» аукциона с понижение цены аэропорт «Шереметьево» готов претендовать на приобретение «Домодедово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани и ее генерального директора Михаила Василенко.

«Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций», – цитирует агентство сообщение.

Голландский аукцион предполагает, что цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму.

Ранее стало известно, что сегодняшний аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» не состоялся. Заявку на участие в торгах подал единственный участник – предприниматель Евгений Богатый, но он не был допущен к аукциону, поскольку не предоставил все необходимые документы.

Москва, Анастасия Смирнова

