Шохин: пора остановить охлаждение российской экономики

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о необходимости разворота накопленного эффекта охлаждения экономики России в сторону устойчивого роста.

«Когда мы встречались в декабре с президентом России, то зафиксировали, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности – как внешние вызовы, так и достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику. Речь идет и о высокой ключевой ставке, и о сокращении бюджетного импульса», – сказал Шохин в интервью РИА «Новости».

Глава РСПП указал, что ожидавшийся негативный сценарий с чрезмерным охлаждением, волной банкротств и цепочкой неплатежей не реализовался, хотя эти явления наблюдались в угольной отрасли, металлургии и строительстве.

«С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами – субсидиями, дотациями или резким снижением ставки: это даже вредно», – отметил Шохин.

По его словам, необходимо принимать решение о сбалансированном смягчении денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. «Надо уже сейчас начинать подогревать экономику», – заключил Шохин.

Ранее глава РСПП заявил, что ожидает снижения ключевой ставки к концу года до 12%. По его прогнозу, инфляция в России может снизиться до 4-6%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube