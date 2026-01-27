Силуанов предложил пополнить бюджет России за счет легализации онлайн-казино

Глава Минфина России Антон Силуанов предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в стране. Это позволит ежегодно пополнять бюджет страны на 100 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующее письмо министра финансов.

Инициатива предполагает создание единого оператора онлайн-казино, который будет работать по решению президента РФ. Оператор будет перечислять в бюджет не менее 30% от выручки от такой деятельности ежемесячно. По оценке Минфина, в случае легализации онлайн-казино поступления в государственную казну могут составить до 100 млрд рублей в год. Администрирование нового налога предлагается возложить на «Единый регулятор азартных игр».

Предполагается, что ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Минфин настаивает на ограничении возраста пользователей – не ниже 21 года. Также ведомство предлагает наделить оператора онлайн-казино и регулятора функциями по профилактике игровой зависимости, а также принять дополнительные меры по блокировке нелегальных сайтов онлайн-казино и финансовых переводов в их пользу.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Легально в интернете могут работать только букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие соответствующую лицензию. Объем этого рынка в 2024 году Минфин оценивал в 1,7 трлн рублей. При этом годовой оборот нелегального сегмента азартных игр в России оценивается более чем в 3 трлн рублей. Работа классических казино разрешена лишь в специальных игорных зонах – в Сочи, Калининградской области, Приморском и Алтайском краях, а также в Крыму.

В декабре в России был принят закон о самозапрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Чтобы установить такой самозапрет, необходимо будет подать через «Госуслуги» заявление единому регулятору азартных игр. При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев. Самозапрет нельзя отозвать досрочно.

