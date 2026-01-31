Правительство разрешило экспорт бензина нефтяным компаниям

Правительство РФ сняло запрет на экспорт на экспорт бензина для нефтяных компаний, чтобы избежать затоваривание мощностей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Своим постановлением правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Он будет действовать до 31 июля 2026 года. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

При этом запрет не будет распространяться на производителей нефтепродуктов, «что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний», пояснили в кабмине.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и прочих газойлей до 28 февраля 2026 года. Запрет на вывоз бензина действует для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Ограничения в отношении экспорта дизеля, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, не распространяются на производителей нефтепродуктов.

В середине января стало известно, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для нефтяников с 1 февраля.

Москва, Наталья Петрова

