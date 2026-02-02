В Россию могут приехать трудовые мигранты из Афганистана

Россия и Афганистан могут достичь соглашения о привлечении на работу афганских трудовых мигрантов. Об этом заявил посол Исламского Эмирата в РФ Гуль Хасан.

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, Афганистан – страна с молодым населением, и «правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе».

Ранее сообщалось, что в строительной отрасли России начал намечаться тренд на привлечение рабочей силы из стран БРИКС, в том числе из Индии.

В декабре 2024 года вице-премьер правительства РФ Александр Новак оценивал дефицит высококвалифицированных кадров в России в 1,5 млн человек. Речь шла о строительной и транспортной отраслях, а также о ЖКХ. При этом в Минтруда ожидают кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году.

