В Минэкономразвития не исключили замедления экономики России

В Министерстве экономического развития допускают дальнейшее замедление экономики России, а восстановление темпов роста начнется только к концу текущего года. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В начале 2026 года в РФ наблюдается ускорение темпов инфляции из-за повышения ставки Налога на добавленную стоимость и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь. Впрочем, министр уверен, что «есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий».

«Но надо понимать, что, какие бы решения сейчас ни принимались, они будут действовать на экономику с лагом. Оценка лага – шесть-девять месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики, восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году», – сказал Решетников.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что ЦБ будет «маленькими шажками» снижать ключевую ставку на каждом заседании вплоть до апреля. При этом резких изменений ключевой ставки никто не ждет, поскольку не до конца ясно, как повышение налогов повлияло на экономику. Кроме того, по словам Шохина, ситуация будет зависеть от геополитических факторов.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году до 0,8% в 2026 году.

Москва, Зоя Осколкова

